Meer borden en handhaving voor veiligere verkeerssituatie op Catharijnesingel in Utrecht

De afzettingen die vanwege de wegwerkzaamheden op de Catharijnesingel zijn geplaatst, wijken af van de gebruikelijke richtlijnen. Zo kan de weg voor zowel fietsers als automobilisten open blijven. Met extra borden en handhaving op de verkeersregels moet de verkeerssituatie veiliger worden.

CDA Utrecht liet weten zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid op de Catharijnesingel. Vanwege de werkzaamheden daar zijn er afzettingen geplaatst en die zorgen volgens het CDA voor onveilige situaties. Ook over locaties op andere plekken in de stad zouden er zorgen leven. De partij stelde daarop vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

‘Maatwerk’

Het college laat in een antwoord weten dat de wegafzettingen afwijken van de landelijke richtlijnen die hiervoor gelden. Daar is voor gekozen vanwege de beperkte ruimte. Op basis van advies van verkeerskundig adviseurs zijn er ‘via maatwerk passende tijdelijke verkeersmaatregelen’ ontworpen. Met deze situatie kan de weg voor alle weggebruikers open blijven.

De bedoeling is dat automobilisten de weg met de fietser delen. Auto’s moeten langzaam rijden en mogen fietsers niet inhalen. De gemeente heeft extra borden geplaatst om automobilisten hieraan te herinneren. Ook is de wegmarkering bij de werkzaamheden aangepast.

Fietsers

Daarbij is aan de politie gevraagd om handhavend op te treden op deze locatie. Automobilisten die hier fietsers inhalen, overschrijden de doorgetrokken asstreep op de weg en dat is verboden. Overtreding kan een boete van 250 euro opleveren.

Sinds oktober kunnen fietsers ook gebruikmaken van het nieuwe fietspad aan de westkant van de Catharijnesingel, bij de kantoren. De gemeente verwacht dat hiermee ‘(de beleving van) de verkeersveiligheid voor fietsers is verbeterd’.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.