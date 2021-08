Meer dan 10 miljoen kijkers voor skimboarder over Oudegracht in Utrecht

Een video van skimboarder Adrien Raza is al meer dan tien miljoen keer bekeken. Op de beelden is te zien dat de Europees kampioen van de ene kant van de Oudegracht de andere kant haalt.

Niet iedereen zal bekend zijn met skimboarden; het is een watersport waarbij men zich met een board over het water verplaatst. In tegenstelling tot surfen gebeurt skimboarden voornamelijk op ondiep water, van een paar centimeter. Maar er wordt ook flink mee gestunt, zoals Adrien Raza deed op de Oudegracht. Hij maakte een video waarbij hij de Oudegracht overstak, de beelden zijn meer dan tien miljoen keer bekeken.

Adrien Raza is ook niet zomaar een skimboarder, hij is Europees kampioen. Hij woont in Rotterdam en ging eerder al viral toen hij de Heemraadssingel overstak op zijn skimboard. Die video is al meer dan 27 miljoen keer bekeken.

