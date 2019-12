Meer dan 100 nationaliteiten in Utrecht geïnterviewd; Wat vinden zij van de stad?

Van Australië tot België en de Seychelles tot Kaapverdië, in de DUIC-serie Allemaal Utrechters komt van alles voorbij. Inmiddels hebben we meer dan 100 interviews met onze in het buitenland geboren stadsgenoten.

We streven ernaar om alle nationaliteiten te portretteren en kunnen dus nog wel even vooruit. In een overzicht is te zien waar al die Utrechters vandaan komen en samen geven ze mooie inzichten over wat ze van de stad vinden. Ze tonen de diversiteit van onze stad, maar houden ons ook vaak een spiegel voor.

Zo blijken we vaak wat stug te zijn, zijn we nogal direct, is het moeilijk om vriendschappen met Nederlanders op te bouwen en snapt niet iedereen al die boterhammen met kaas die we eten. Moet bijna iedereen slikken als het winterweer in aantocht is, of duurt het lang voordat ze de fiets durven te gebruiken in de spits.

De liefde of de vlucht

Sommigen komen voor de liefde naar Utrecht – of vinden de liefde na een tijdelijk verblijf – maar ook de vlucht voor oorlog, discriminatie of armoede brengt mensen naar de stad. De vrijheid en diversiteit van Utrecht wordt vaak genoemd als de belangrijkste reden om zich hier te vestigen.

Het leren van de taal is belangrijk, maar gaat niet iedereen even goed af. Ook dat Utrechtse accent blijkt niet altijd even bevorderlijk te zijn.

Maar wat het meest naar voren komt? Van hoog- tot laagopgeleid of man of vrouw: de schoonheid van de stad. Bijna elke geïnterviewde geniet van de binnenstad in Utrecht en roemt de historische singels en de Domtoren.

In onderstaande kaart vind je alle geïnterviewden nog eens terug. In het dossier vind je alle portretten op een rij.

De reeks Allemaal Utrechters is een samenwerking tussen DUIC en Utrecht Marketing.

We zoeken nog Utrechters uit deze landen:

Albanië, Algerije, Amerikaanse Maagdeneilanden, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua en Barbuda, Armenië, Azerbeidzjan, Bahama’s, Bahrein, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Botswana, Britse Maagdeneilanden, Brunei, Burkina Faso, Cambodja, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Cookeilanden, Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek, Equador, Equatoriaal Guinea, Faeröer, Fiji, Frans Polynesië, Gabon, Ghana, Gibraltar, Grenada, Groenland, Guam, Guatamala, Guernsey, Guinee-Bissau, Guyana, Hong Kong, Ivoorkust, Jamaica, Jersey, Kaaimaneilanden, Kazachstan, Kenia, Kiribati, Koeweit, Kosovo, Laos, Lesotho, Libië, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Malawi, Malediven, Man, Marshalleilanden, Mauritanië, Mauritius, Micronesia, Moldavië, Monaco Mongolië, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Niue, Noord-Korea, Noordelijke Marianen, Oeganda, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Puerto Rico, Qatar, Rusland, Rwanda, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Salomonseilanden, Samoa, San Marino, Sao Tomé en Principe, Schotland, Singapore, Sint Maarten, Soedan, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Turks en Caicoseilanden, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Vaticaanstad, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Wales, Zuid-Soedan.