Meer dan 150 kantoren in Utrecht hebben nog niet het verplichte energielabel C

In Utrecht hebben op dit moment 160 kantoren nog geen energielabel C of beter, terwijl dat vanaf 1 januari 2023 verplicht is. Dat is ongeveer 30 procent van alle kantoren. Daarmee doet Utrecht het wel beter dan landelijk, waar ongeveer de helft van de kantoren energielabel C of beter hebben. Na 1 januari kunnen er boetes volgen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, zegt in felle bewoording dat kantoren die nog niet het juiste energielabel hebben vanaf 1 januari niet meer gebruikt mogen worden. De gemeente Utrecht laat weten op vragen van VOLT dat er eerst gewaarschuwd gaat worden en dat men pas later overgaat op boetes.

De gemeente laat ook weten dat er welwillendheid is in Utrecht onder kantooreigenaren. De afgelopen vier jaar steeg het aantal kantoren dat voldoet aan de verplichting van 32 naar 70 procent. Daarmee voldoen nu 160 van de 558 kantoorpanden niet aan de plicht. De verwachting is uitgesproken dan de helft van de 160 kantoorpanden voor 1 januari 2023 ook energielabel C of beter hebben. Het gaat overigens alleen om kantoren die groter zijn dan 100 vierkante meter.

Dan zijn er altijd nog ongeveer 80 panden die dus niet het juiste energielabel hebben. De gemeente gaat de eigenaren eerst waarschuwen en een termijn geven om alles op te lossen. Daarna worden pas sancties opgelegd. “De gestelde termijn verkleint de groep waartegen handhavend dient te worden opgetreden en kan zich daarmee richten op de meer hardnekkige groep overtreders”, schrijft het college van B&W.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.