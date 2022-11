Meer dan anderhalf uur vertraging door ongeluk op de A12 bij afrit De Meern in Utrecht

Automobilisten op de A12 moeten dinsdagochtend in de richting van Utrecht rekening houden met flinke vertraging. Door een ongeluk moeten automobilisten tussen Reeuwijk en De Meern zo’n anderhalf uur in de file staan.

Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg bij de afrit De Meern. Er moest een berger aan te pas komen om de auto’s weg te slepen. Vlak na het ongeluk werden drie rijstroken dichtgezet. Inmiddels zijn er weer drie rijstroken open, maar de opruimwerkzaamheden zijn nog bezig.

De file was rond 9.30 uur opgelopen tot ruim 17 kilometer. Automobilisten doen anderhalf uur langer over hun reis. Rijkswaterstaat verwacht dat de opruimwerkzaamheden bij De Meern rond 10.00 uur klaar zijn.

Er ligt flink wat rommel na een ongeval op de #A12 richting Utrecht ter hoogte van afrit de Meern. Drie rijstroken zijn uit het verkeer gehaald. De berger moet er aan te pas komen. Je hebt momenteel 50 minuten oponthoud. De filelengte is nu 6 km. pic.twitter.com/XC4PaLmTaY — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) November 8, 2022

