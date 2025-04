Meer deelvervoer in Utrecht en omstreken per 2026; ook bakfietsen terug

De gemeente Utrecht wil per 2026 meer deelvervoer in de stad. Naar eigen zeggen wordt het huidige aanbod goed gebruikt, en daarom wordt er uitgebreid. Ook de deelbakfietsen moeten terug in het straatbeeld komen, al is nog onduidelijk in welke vorm.

Het deelvervoer in Utrecht wordt goed gebruikt.In anderhalf jaar tijd verdubbelde het gebruik van de fietsen. Daarom wordt het aantal deelfietsen per 2026 vergroot.

De gemeente wil doorbouwen op die stijgende lijn en vergroot daardoor het aantal fietsen. Het zogenoemde vergunningsplafond gaat van 1000 stuks naar 1500 stuks per 1 januari 2026. Op die manier moet de auto vaker thuis worden gelaten.

Deelvervoer normaliseren

Door het deelvervoer op te schalen, moet het autogebruik in de regio worden teruggedrongen. De gemeente heeft een regionale visie voor het deelvervoer. Zo moeten ook de slechter bereikbare gebieden zoals bedrijventerreinen en knooppunten in de toekomst toegankelijker worden.

Het doel is om deelvervoer vanzelfsprekender te laten worden dan het hebben van een eige auto. Voor een periode van vijf jaar wordt er gekeken naar hoe deelvervoer die ambitie kan realiseren. Welke partij de nieuwe fietsen gaat verzorgen, is alleen nog de vraag.

Nieuwe bakfietsen

Ook kijkt de gemeente of de deelbakfietsen weer terug kunnen komen in de stad. In december van het vorige jaar verdwenen die fietsen namelijk vanwege een faillissement. Een ander bedrijf heeft het concept van de oude Cargoroo bakfietsen, inclusief naam en app, overgenomen. De bakfietsen zelf ontbreken alleen nog: de oude fietsen worden namelijk al geveild.

Hoe dan ook het is het de ambitie van de gemeente om ook in 2026 weer deelbakfietsen op straat te hebben staan.

Voordat de deelbakfietsen definitief hun rentree maken, wordt er door de gemeente geëxperimenteerd met een andere manier van deelvervoer. Zo wordt getest of een aantal buurtgenoten gezamenlijk één bakfiets kunnen gebruiken en beheren.