Meer diervriendelijke taal in Utrecht; ‘ongedierte’ belangrijk voor biodiversiteit 

Termen als ‘ongedierte’ en ‘bestrijden’ behoren vanaf nu tot het verleden als het aan de Partij voor de Dieren ligt. Ook gemeente Utrecht wil inzetten op meer diervriendelijke taal. Dat blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen door het college van B&W.



Roeken, mollen, wespen en steenmarters in een positief daglicht stellen. Dat wil de Partij voor de Dieren en verwijst naar van een succesvolle campagne in Groningen, waarin de voordelen van ‘overlastgevende dieren’ centraal staan. De partij stelde het college daarom vragen.

“Wij zijn positief over de campagne van de gemeente Groningen. Het draagt bij aan meer bewustwording over samenleven met dieren.” De campagne laat volgens het college zien dat dieren die in eerste instantie als minder prettig worden ervaren, toch heel nuttig en belangrijk zijn voor onder meer de biodiversiteit.

Op een andere manier aandacht

Het college heeft dan ook contact opgenomen met de gemeente Groningen. Maar “Het is niet mogelijk om de campagne uit Groningen over te nemen in verband met auteursrecht, de campagne is door een extern bureau bedacht en uitgevoerd.” Wel laat de gemeente weten dit jaar in een andere vorm aandacht te besteden aan dit onderwerp. Daarvoor willen ze hun eigen kanalen, zoals de website en sociale media inzetten.

Bovendien is het college bereid om de pagina op de site van de gemeente over ‘overlastgevende dieren’ onder de loep te nemen en aan te passen naar (nog) meer diervriendelijke taal. De gemeente spreekt op dit moment al niet meer van ‘ongedierte.’ Maar de partij wil ook af van termen als ‘bestrijden’ en ‘dierplagen.’