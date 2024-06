Meer fietsers en minder sluipverkeer; Gageldijk in Utrecht moet aantrekkelijke route worden

De Gageldijk in Utrecht gaat op de schop. De bewoners willen vooral dat het sluipverkeer verdwijnt, en de gemeente wil de weg ook aantrekkelijk maken voor fietsers en wandelaars. Ook is in de plannen te lezen dat alle ‘illegale’ parkeerplekken in de berm moeten verdwijnen.

De Gageldijk loopt parallel aan de Karl Marxdreef, onderdeel van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Op drukke momenten is de Gageldijk dan ook een aantrekkelijk alternatief voor veel automobilisten, die de file een stukje willen omzeilen. Voor bewoners en ondernemers is dit vooral een doorn in het oog. Tijdens bijeenkomsten waar de plannen voor de Gageldijk werden besproken zouden zij hebben aangegeven dat het voorkomen van sluipverkeer de hoogste prioriteit heeft.

Ook de gemeente wil deze automobilisten weren. Met name ook omdat de Gageldijk daarmee aantrekkelijker wordt voor fietsers en wandelaars. De straat is namelijk onderdeel van de fietsroute tussen De Bilt en Maarssen, en daarmee een belangrijke schakel in het regionale fietsnetwerk. Naast het sluipverkeer moet ook het slechte wegdek op met name het westelijke deel van de Gageldijk worden aangepakt.

Sluipverkeer

“De ambitie is om van de Gageldijk een veilige, (recreatief) aantrekkelijke en groene wandel- en fietsroute te maken, met zo min mogelijk sluipverkeer. Ook moet deze goed bereikbaar blijven voor bewoners en aanliggende bedrijven”, schrijft het college van B&W.

Het sluipverkeer wil de gemeente aanpakken door onder andere de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur, de rijbaan te versmallen en in te richten als fietsstraat en veel drempels aan te leggen. “Mocht na realisatie van de plannen blijken dat nog steeds veel sluipverkeer aanwezig is, dan overwegen we aanvullende maatregelen.”

Parkeren

Naast deze aanpassingen moet parkeren in de berm straks ook verleden tijd zijn. Volgens de gemeente is het niet toegestaan, maar gebeurt het wel op veel plekken. “De bewoners en bezoekers aan de Gageldijk moeten parkeren op eigen terrein of op de daarvoor aangelegde parkeerterreinen.”

In de plannen is ook te lezen dat er aan de westzijde tussen de NRU en de Gageldijk een zogenoemd struinpad moet komen, een wandelpad van iets minder dan een meter breed. Ook wordt de omgeving rond Fort de Gagel aangepakt. Zo komt er een nieuwe weg langs het parkeerterrein en wordt de historische route tussen de twee bruggen heringericht met klinkers.

Budget

Het college schrijft tot slot dat het budget beperkt is. “Met het beschikbare budget kunnen we de fietsstraat, het struinpad en de aanpassingen rond Fort de Gagel op een sobere manier aanleggen. Het oostelijk deel van de Gageldijk is in goede staat en voorzien we alleen van extra drempels en een rode toplaag zodat een veilige comfortabele fietsroute ontstaat. Er is in het beschikbare budget geen ruimte voor extra bomen, wel voor het bijplaatsen van zaailingen.”