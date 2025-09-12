Meer grote fietsen in stallingen rond Utrecht Centraal, maar daar is (nog) niet genoeg plek voor

Het aantal ‘grote’ fietsen in de stallingen rond Utrecht Centraal is de afgelopen jaren flink toegenomen, maar daar zijn nog niet genoeg plekken voor. Het gaat bijvoorbeeld om fietsen met kinderzitjes, kratten, fatbikes en andere afwijkende maten. Bij de inrichting is destijds rekening gehouden met grote(re) fietsen, laat het college weten, maar niet met zoveel. Daar komt in de toekomst verandering in.

Bij het ontwerp van de fietsenstallingen rond het station hebben de gemeente en ProRail de richtlijnen aangehouden die ProRail destijds landelijk hanteerde. De ontwerpen komen echter uit 2012 (Jaarbeursplein), 2016 (Knoop) en 2017 (Stationsplein) en het aantal grote fietsen is in de tussentijd harder gestegen dan gedacht.

In de toekomst wordt daar rekening mee gehouden, zegt het college. “Bij nieuwe gemeentelijke stallingen die we bouwen/inrichten, maken we daarom meer grote plaatsen (10-20 procent van het totale aantal fietsparkeerplaatsen in een stalling).”

Het college van burgemeester en wethouders reageerde op vragen van Stadsbelang Utrecht hierover. De fractie meldde dat er voor fietsen met kinderzitje en andere grote(re) fietsen in de ochtendspits vaak geen plek meer is in de bewaakte fietsenstallingen bij onder meer Utrecht Centraal.

Fietsenstalling Sijpesteijn weer open

Het college laat weten ‘over het algemeen voldoende plekken aan te bieden om alle fietsen een plek te kunnen bieden’. “Soms kan dat niet in de fietsenstalling van voorkeur, maar moet de fietser doorfietsen naar een andere fietsenstalling.”

Wel geeft het toe dat er bepaalde momenten zijn waarop niet genoeg plek is. “Met name stalling Stationsplein en stalling Jaarbeursplein kunnen op dinsdag- en donderdagochtend zo goed als vol staan, maar dan bieden we nog ruimte in stalling Knoop aan om grote fietsen te stallen. Ook zal fietsenstalling Sijpesteijn medio oktober weer openen en bieden we daar extra plekken voor grote(re) fietsen.”

Een tabel met het aantal plekken per fietsenstalling rond Utrecht Centraal (in die bij de Neude zijn 712 reguliere plekken en 17 XL-plekken):

Overigens is het ook op andere dagen druk in de stallingen Stationsplein en Jaarbeursplein, meldt het college. Maar niet overal: “In fietsenstalling Knoop (onder de Moreelsebrug, red.) is op alle dagen van de week nog ruimte beschikbaar voor fietsen met kinderzitjes.”

Zowel in stalling Knoop als Sijpestein zijn extra XXL-plekken gemaakt, speciaal bedoelt voor bakfietsen. In de stalling onder het Stationsplein en aan het Jaarbeursplein is daar geen plek voor.

Groot onderhoud Jaarbeursplein

In andere fietsenstallingen komen er voor nu geen extra plekken voor grote(re) fietsen bij. Pas als een bestaande fietsenstalling groot onderhoud krijgt, kijkt het college of het ontwerp aangepast moet worden aan de maten van de fietsen.

De stalling Jaarbeursplein krijgt over een paar jaar groot onderhoud. De werkzaamheden starten in 2028. “Het spreekt voor zich dat we de stalling tijdens de werkzaamheden zoveel en zo goed mogelijk beschikbaar proberen te houden voor reizigers”, laat de gemeente desgevraagd weten.

De komende tijd staan er meer werkzaamheden op de planning. Zo komen er nieuwe fietsenstallingen in P1 en P4 van Hoog Catharijne.