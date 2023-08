Meer horeca, gezonde voeding en een tweede supermarkt moeten Leidsche Rijn Centrum uit het slop trekken

Leidsche Rijn Centrum werd vijf jaar geleden geopend en inmiddels kan het gebied een opwaardering gebruiken. Dat is althans de mening van eigenaar ASR. Daarom ligt er nu het plan om onder andere meer horeca en speciaalzaken te openen, beter in te spelen op de vraag naar een gezonde levensstijl en mogelijk ook een tweede supermarkt toe te laten.

In 2018 werd het winkelcentrum feestelijk geopend in de aanwezigheid van duizenden mensen. In 2021 is Leidsche Rijn Centrum bestempeld als ‘kwetsbaar winkelgebied’. Dit is onder meer gedaan vanwege de structurele leegstand in het gebied. Daarnaast zijn volgens ASR de markt en de consument de afgelopen vijf jaar veranderd.

“In de huidige staat functioneren bepaalde aspecten van Leidsche Rijn Centrum goed, maar is er door de veranderende omstandigheden voldoende reden om de branchering van LRC bij te stellen”, is te lezen in brief van ASR.

Met name bepaalde delen van het gebied liggen onder het vergrootglas. Het Brusselplein bijvoorbeeld functioneert ‘naar behoren’, maar dat geldt niet voor het Hof van Bern. “Het Hof van Bern voelt nu nog steeds kil en ongezellig aan”, aldus ASR. Het beursgenoteerde bedrijf wil op deze plek een of twee horecazaken openen. “Denk hierbij aan een ijssalon en een horecagelegenheid waar de nadruk ligt op goed eten en drinken. […] De toevoeging van extra horecagelegenheid zorgt ervoor dat er meer rumoer en gezelligheid in dit deel van het winkelgebied komt.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Parijsboulevard

Ook de Parijsboulevard kan extra aandacht gebruiken. Het gebied functioneert nu voornamelijk als barrière tussen twee delen van Leidsche Rijn Centrum. ASR wil de Parijsboulevard straks in twee delen knippen. “Enerzijds heb je het middelste deel tussen de Praagpromenade en de Luxemburgpromenade en anderzijds heb je de uitlopers naar de buitenzijde van het winkelgebied.”

Met name in dit middelste deel voelt het bedrijf de noodzaak de situatie aan te passen. Ondanks de aanwezigheid van speciaalzaken op het gebied van voedsel, wil ASR dat er nog meer van dit soort ondernemers bijkomen. “Winkels die hier nog zouden kunnen worden toegevoegd zijn bijvoorbeeld een bakkerij, traiteur, poelier en diverse speciaalzaken. Door het aanbod van foodspeciaalzaken te centreren versterk je de aantrekkingskracht en geef je dit deel van de Parijsboulevard een duidelijke bestemming.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Supermarkt

Naast deze twee specifieke gebieden van Leidsche Rijn Centrum wil ASR ook dat er naast de Jumbo nog een supermarkt komt. Vanwege afspraken met Jumbo kan dat nu nog niet, maar deze afspraken verlopen binnenkort. Als mogelijke locatie voor zo’n tweede supermarkt wordt gekeken naar twee panden aan de Luxemburgpromenade, een ter hoogte van de C&A en de ander bij SoLow, en een locatie aan het Hof van Bern.

Tot slot wil ASR inspelen op de vraag naar gezonde producten. “Naast dat er marktruimte bestaat voor deze branche past het tevens in de retailtrends, waarbij men zich bewuster is van het belang van gezonde voeding en bereid is om hieraan geld uit te geven. Mogelijke invullingen zijn een lokale bakker, groentewinkel en/of slager.”

Gemeente

De gemeente gaat het verzoek van ASR voorleggen aan de Ondernemersvereniging Leidsche Rijn, waar ook ondernemers van de winkelcentra in Vleuten-De Meern bij zijn aangesloten, en de eigenaar van The Wall. “De reactie van deze stakeholders nemen we mee in onze overwegingen om te komen tot een collegebesluit over de branchering van Leidsche Rijn Centrum in het najaar van 2023”, schrijft het college van burgemeester en wethouders.