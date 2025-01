Meer hospiceplekken nodig in groeiend Utrecht

Het stadshospice aan de Kanaalstraat in Utrecht wil een tweede ruimte openen. Er zijn op dit moment zes kamers voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste fase van hun leven. Dat is te weinig, vindt ook de gemeente, die wil helpen bij de realisatie van dit plan.

De Utrechtse fracties van GroenLinks, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie benadrukken dat een grotere capaciteit noodzakelijk is. Zes kamers zijn volgens hen onvoldoende voor een groeiende stad als Utrecht.

“Het aantal hospiceplekken moet meegroeien met de groei van de stad”, bevestigt wethouder Linda Voortman, in antwoord op vragen van de fracties. “We zien het belang van deze plek. Het is een waardige plek om te sterven en voorkomt overbelasting van mantelzorgers.”

De gemeente is daarom samen met het hospice op zoek naar een geschikte locatie. Deze komt het liefst op een plek in de stad ‘zodat familie en vrienden, zo mogelijk, op de fiets op bezoek kunnen komen.’ Maar vanwege de financiële situatie van de gemeente is een directe verhoging van de subsidie aan het hospice niet mogelijk.