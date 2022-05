Meer overlastmeldingen en coronamaatregelen: Utrechtse handhavers hadden het druk in 2021

Handhavers in Utrecht hebben in 2021 niet stilgezeten. Het aantal meldingen van overlast groeide. Ook kreeg de handhaving te maken met coronamaatregelen, zoals de avondklok, de lockdown en het verbod op groepsvorming.

21.939 meldingen van overlast in de openbare ruimte kwamen er in 2021 binnen bij de Utrechtse handhavers. Het leeuwendeel daarvan ging over parkeeroverlast (8.635 meldingen) en verkeerd aangeboden afval (7.675 meldingen).

Over het niet naleven van de coronamaatregelen kregen de handhavers vorig jaar zo’n 2.000 meldingen binnen. Dat is ongeveer de helft minder dan het voorgaande jaar. Maar de coronamaatregelen zorgden nog steeds voor druk op de capaciteit: sommige projecten of taken konden door de maatregelen niet doorgaan.

Drie keer zoveel

“In Utrecht is het aantal meldingen van overlast de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd, terwijl de capaciteit beperkt is”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. “De handhaving op de coronamaatregelen heeft de werkdruk nog verder opgeschroefd, waardoor we scherpe keuzes hebben moeten maken in de reguliere handhaving. Om deze weer op het oude niveau te krijgen én te houden, is het nodig dat er de komende jaren flink wordt geïnvesteerd in meer inspecteurs, handhavers en wijkboa’s.”

Het handhaven van de coronamaatregelen had in 2021 prioriteit, schrijft de gemeente Utrecht. “Handhavers en inspecteurs controleerden de nachtelijke sluiting van parken, winkel- en horecasluitingen, het gebruik van het Corona Toegangsbewijs (CTB), de avondklok, het alcoholverbod, illegale evenementen, de 1,5 meter afstand, groepsgrootte, quarantaine- en mondkapjesplicht.” Volgens de gemeente is het reguliere werk zoveel mogelijk gewoon uitgevoerd. Daarbij gaat het om onder meer controles op parkeren, verkeerd aangeboden afval en de milieuzone.

Extra taken

Meer aandacht van de handhaving ging naar onder andere de illegale kap van bomen en zwaar verkeer in het wervengebied. Er zijn meer controles uitgevoerd op de milieu- en energieregels voor kantoren. Ook zijn er afspraken gemaakt over de aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit. De handhaving op vuilnis naast de containers heeft achttien weken stilgelegen, laat de gemeente weten.

Daarnaast zijn er extra taken gekomen voor de handhavers. Een daarvan is de handhaving van de snorfietsers op de rijbaan. Die maatregel is in september van vorig jaar ingegaan in Utrecht. In 2021 zijn 339 waarschuwingen en 204 boetes uitgeschreven voor snorfietsers die de nieuwe regel overtraden.