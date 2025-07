Meer overmatige drinkers in Utrecht, terwijl landelijk gemiddelde juist is gedaald

Het aantal overmatige drinkers in de stad Utrecht is in twee jaar tijd met bijna een kwart gestegen. In 2022 viel 5,2 procent van de volwassen Utrechters onder deze categorie; in 2024 is dat opgelopen tot 6,4 procent. De stijging in de gemeente Utrecht is opmerkelijk, aangezien op landelijk niveau het aantal overmatige drinkers is gedaald.

Dat blijkt uit een recente analyse van Afkickkliniekwijzer.nl, gebaseerd op gegevens van het CBS en de Gezondheidsmonitor van het RIVM. Om als overmatige drinker bestempeld te worden, moet je als man meer dan 21 standaardglazen alcohol per week drinken. Voor vrouwen wordt de norm van 14 standaardglazen alcohol per week gehanteerd.

Hoewel het aantal overmatige drinkers in Utrecht in twee jaar tijd is gestegen, is dit percentage landelijk juist gedaald: 1 op de 17 Nederlanders drinkt nu overmatig, in vergelijking met 1 op de 14 in 2022. Ter vergelijking: in 2024 dronk 5,8 procent van alle Nederlanders overmatig, tegenover 6,4 procent in de gemeente Utrecht.

Vergelijking buurgemeenten

Van de negen buurgemeenten die Utrecht heeft, scoort alleen gemeente Montfoort een hoger percentage overmatige drinkers met 6,8 procent in 2024. Dat is 0,4 procent hoger dan Utrecht. Buurgemeente Nieuwegein scoort van deze negen het beste: daar wordt 4,1 procent van de inwoners bestempeld als overmatige drinker.

‘Ongezonde drinkers’

Ook het aantal zogenoemde ongezonde drinkers in Utrecht – meer dan vijf standaardglazen alcohol per week – is gestegen: van 58,2 procent in 2022 naar 62,5 procent in 2024. De term ‘ongezonde drinker’ komt niet van de Gezondheidsraad of het RIVM, maar wordt door de Afkickkliniekwijzer.nl gebruikt om alsnog duidelijkheid te scheppen over de impact van dit alcoholgebruik.

Utrecht boven landelijk gemiddelde

Landelijk drinkt 55,2 procent van de volwassenen wekelijks meer dan gezond is, volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad adviseert om niet te drinken, of maximaal één glas alcohol per dag te nemen met minstens twee alcoholvrije dagen per week. Utrecht zit daar met 62,5 procent in 2024, die meer dan 5 standaardglazen alcohol per week drinkt, dus boven.

Als het gaat om de grootgebruikers van alcohol, zit Utrecht in de categorie (6-7 procent) die het CBS en de Leefstijlmonitor categoriseren als de middelste groep. Ter vergelijking: In de gemeente Tubbergen (Overijssel) is het aandeel overmatige drinkers met 12,4 procent het hoogst. Gemeente Winterswijk (Gelderland) sluit de top 10 af met 9,5 procent. Daartegenover scoort de gemeente Nederweert met 2,2 procent het beste als gemeente met de minste overmatige drinkers.