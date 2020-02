Meer ruimte voor stads- en moestuinen in Utrecht gezocht

De gemeente Utrecht wil dat er meer ruimte komt voor gemeenschappelijke stadstuinen. Hiervoor worden momenteel gesprekken gevoerd met verschillende grondeigenaren zoals woningcorporaties, ProRail en buurgemeenten.

Er zijn al diverse initiatieven voor gemeenschappelijk tuinieren gestart in de stad, zowel op particuliere als op gemeentelijke grond. Zo is bijvoorbeeld op Landgoed Haarzuilens afgelopen zomer een moestuin aangelegd door tientallen vrijwilligers.

Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan nieuwe gemeenschappelijke tuinen of zijn er plannen voor gesmeed, maar voor de gemeente is dit niet genoeg. Zo worden er bijvoorbeeld met ProRail en NS gesprekken gevoerd over het beter benutten van groen rond het spoor.

“We hebben met ProRail afgesproken om begin 2020 de kansen die er zijn voor ecologie en tuinieren langs het spoor te inventariseren. Daarnaast onderzoeken we de mogelijke aankoop van stukjes grond van ProRail.” De gemeente noemt de mogelijke aankoop van een groenstrook bij Tuindervereniging Abstede.

Buurgemeenten

Ook worden er gesprekken gevoerd met buurgemeenten van Utrecht. In Houten en Bunnik is er volgens Utrecht ook veel vraag naar tuinieren waardoor samenwerken moeilijk wordt. “Bij anderen zoals Nieuwegein is de vraag naar ruimte voor tuinieren minder urgent en dit biedt mogelijk kansen voor samenwerking.”

Ook onderzoekt de gemeente of een zogenoemd groen steunpunt toegevoegde waarde heeft. “Vraag en aanbod van kennis en praktische hulp worden samengebracht voor activiteiten met betrekking tot het financieren, plannen, ontwerpen, inrichten, aanplanten en beheren van een stadstuin”, aldus de gemeente.