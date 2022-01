Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, auto’s minder dominant op kruispunt Zandweg-Europaweg Foto: Google Earth

Het kruispunt Zandweg-Europaweg in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern moet flink gaan veranderen. Het college heeft het plan voor de nieuwe inrichting gepresenteerd, waarop bewoners en belanghebbenden hebben gereageerd. Daarmee is een volgende stap in het proces gezet.