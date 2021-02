Meer Utrechters willen volkstuin, maar de ruimte is beperkt

Er is in Utrecht nog steeds heel veel vraag naar volkstuinen. Vanwege de beperkte grond in de stad worden er voorlopig geen nieuwe locaties geopend. Wel is er een aantal andere maatregelen genomen om meer volkstuinen te creëren.

Sinds het begin van de coronacrisis, nu ongeveer een jaar geleden, is de vraag naar volkstuinen in Utrecht enorm toegenomen. Volgens het CDA is daardoor het tekort in ‘sneltreinvaart’ gegroeid. “In de huidige situatie moeten mensen tot wel acht jaar wachten tot er een tuin beschikbaar komt. Er is zelfs een wachtlijst-stop ingesteld”, is te lezen in schriftelijke vragen die CDA-raadslid Jantine Zwinkels eerder dit jaar aan het college stelde.

Langer

Het tekort aan volkstuinen in Utrecht speelt echter al langer. Eind 2018 gaf de gemeente aan vijf nieuwe potentiële locaties op het oog te hebben. In 2019 is besloten deze plekken niet verder te ontwikkelen.

“Nieuw te ontwikkelen klassieke volkstuinparken kennen immers een relatief grote ruimtelijke vraag, terwijl er maar relatief weinig mensen gebruik van kunnen maken”, schrijft de gemeente in reactie op de vragen van Zwinkels.

Grondeigenaren

Begin 2020 zei de gemeente gesprekken te voeren met verschillende grondeigenaren, zoals woningcorporaties, ProRail en buurgemeenten om op die manier meer ruimte te creëren voor gemeenschappelijke stadstuinen. Zo werd bijvoorbeeld gesproken over het beter benutten van groen rond het spoor. Nu geeft de gemeente aan dat er nog een aantal stappen is gezet.

Zo gaan de bestaande volkstuinverenigingen het aanbod vergroten. Dit doen zij door bijvoorbeeld tuinen te splitsen en door meerdere mensen gebruik te laten maken van één tuin. Ook worden algemene ruimtes volgens de gemeente steeds vaker aangepast voor tuinieren.

Platform

Om stadstuindersinitiatieven beter te ondersteunen werkt de gemeente samen met initiatiefnemers aan de oprichting van het zogenoemde Platform Stadstuinieren. Voor de zomer van 2021 moet dit platform gestalte krijgen.