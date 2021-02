Meer verhuizingen naar regio’s buiten Randstad; trend ook in Utrecht zichtbaar

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2020 meer mensen uit de Randstad verhuisden dan ernaartoe. Dat geldt ook voor Utrecht. In 2020 verhuisden meer mensen vanuit Utrecht naar een andere gemeente dan andersom.

De afgelopen jaren is, ook in Utrecht, te zien dat mensen de Randstad verlaten. Vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan dertig jaar verlaten vaker de Randstad. De coronamaatregelen, waardoor mensen vaker thuis zijn, kunnen volgens het CBS gevolgen hebben voor het verhuisgedrag van mensen.

Mensen zouden bijvoorbeeld meer behoefte hebben gekregen aan ruimte in en om het huis. Ze kiezen er ook eerder voor om verder van hun werk te gaan wonen, omdat ze verwachten dat thuiswerken ook na de coronapandemie gebruikelijker zal worden.

In de periode van april tot december verhuisden in heel Nederland 1,15 miljoen mensen. Dat is 6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. 42 procent van hen vertrok naar een andere gemeente, terwijl dat in 2015 40 procent was. In de jaren 2015 tot 2020 verhuizen mensen steeds vaker vanuit de Randstad naar de regio, terwijl het aantal mensen dat vanuit de regio naar de Randstad komt gelijk blijft.

Utrecht

Ook in Utrecht is deze trend zichtbaar, al is niet onderzocht waar Utrechters naartoe verhuizen. Het aantal mensen dat vanuit Utrecht verhuist naar een andere gemeente in Nederland is in ieder geval hoger dan het aantal mensen dat vanuit een andere Nederlandse gemeente naar Utrecht komt.

In 2015 ligt het aantal mensen dat uit Utrecht vertrok voor het eerst hoger dan het aantal mensen dat naar Utrecht verhuisde. In 2018 draaide dit weer heel even om, al lagen de cijfers dat jaar dichtbij elkaar. Maar wie kijkt naar de cijfers van 2020 ziet een duidelijk verschil. Nog nooit verhuisden zoveel mensen van Utrecht naar een andere gemeente als vorig jaar.