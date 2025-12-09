Meer vroege en late treinen van en naar Utrecht door nieuwe dienstregeling NS

De NS komt per zondag 14 december met een nieuwe dienstregeling. De veranderingen hebben ook gevolgen voor de verbindingen van en naar Utrecht. De NS raadt reizigers aan om de tijden van hun vaste trein te checken, omdat de vertrek- en aankomsttijden van treinen veranderen.

Vanaf 14 december worden bijvoorbeeld meer vroege en late treinen van en naar Utrecht ingezet. Wat betreft de sprinters heeft dit onder meer gevolgen voor het traject Utrecht Centraal – Driebergen-Zeist. Hier komt van maandag tot en met vrijdag een extra Sprinter om 06.26 uur. Daarnaast gaat de laatste Sprinter op het traject Utrecht Centraal – Amersfoort Centraal – Zwolle iedere dag een half uur later vertrekken, namelijk om 23.50 uur.

Intercity

Ook in de intercity-dienstregeling verandert het een en ander. Onder meer de laatste intercity op het traject Leeuwarden – Zwolle – Utrecht Centraal gaat op vrijdag en zaterdag om 23.40 uur, een uur later, vertrekken.

Daarnaast vertrekt de laatste intercity op het traject Utrecht Centraal – Zwolle om 23.40 uur, een half uur later. Ten slotte vertrekt ook de laatste intercity op het traject Utrecht Centraal – Amersfoort Centraal – Deventer van maandag tot en met donderdag een half uur later, namelijk om 00.22 uur.

Dit zijn enkele voorbeelden van de wijzigingen die per 14 december ingaan. Andere belangrijke wijzigingen die effect hebben op Utrecht zijn hier te vinden.