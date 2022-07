Meer zonnepanelen en slimme netoplossingen; gemeente Utrecht wil in 2030 drie keer zoveel zonne-energie opwekken

De gemeente heeft nieuwe doelen gesteld voor het opwekken van energie met zonnepanelen op de daken van de stad. Dat gebeurde nadat de vorige doelstellingen in 2021 ruimschoots zijn gehaald. Zo wil de gemeente nog meer zonnepanelen op grote en kleine daken. Ook moet er lokaal worden gekeken naar mogelijkheden om stroom op te slaan.

Op steeds meer Utrechtse daken verschijnen zonnepanelen. En die groei gaat nog wel even door, denkt de gemeente. De nieuwe doelstellingen zijn dan ook flink hoger dan de voorgaande.

“Als gemeente blijven we zonne-energie op kleine en grote daken stimuleren”, laat wethouder Lot van Hooijdonk weten. “Bij kleine daken gaan wij VvE’s, eigenaren van monumentale woningen en huiseigenaren met een kleine beurs extra ondersteunen. Bij grote daken richten we ons op bedrijfsdaken en de ontwikkeling van solar carports.”

Grote en kleine daken

Zo moet er in 2030 in Utrecht 168 GWh worden opgewekt met zon op grote daken, waaronder parkeerdaken en daken van bedrijven. Dat is ruim drieënhalf keer zoveel als in 2020. “Bedrijfsdaken hebben veruit de grootste opwekpotentie binnen de groep grote daken”, zegt het college. “Ongeveer 70 procent van het totale dakoppervlak van grote daken in Utrecht is een bedrijfsdak.”

Kleine daken moeten in 2030 wel 120 GWh gaan opwekken, drie keer zoveel als tien jaar daarvoor. Het gaat dan om onder meer huizen van particuliere huiseigenaren en sociale huurwoningen.

Meer ruimte op het net

De gemeente kijkt ook naar een oplossing voor het opslaan van de opgewekte energie. Het energienet is op veel plekken te vol om die energie terug te leveren; er ontstaat netcongestie. Dat is ook het geval in de hele provincie Utrecht. Met name de opgewekte energie van de grote (bedrijfs)daken kan daardoor geen kant uit. Volgens de huidige plannen gaat energieleverancier Tennet in 2029 een grote netverzwaring afronden, die moet helpen bij het opvangen van stroom op piekmomenten.

Verplicht zon op dak

Wethouder Van Hooijdonk: “Met onze aanpak zullen we eigenaren van bedrijfsdaken ondersteunen. We stellen bijvoorbeeld een adviseur beschikbaar voor bedrijven met grote daken op bedrijventerreinen die kan adviseren over oplossingen voor netcongestie.” Bedrijven die wel zonnepanelen op het dak kunnen plaatsen maar dat niet willen, worden daar mogelijk toe verplicht.

“Het behalen van de doelstelling voor grote daken is grotendeels afhankelijk van grootschalige netverzwaringen door Tennet (en Stedin)”, schrijven burgemeester en wethouders aan de raad. “Andere belangrijke oplossingen voor het behalen van de doelstelling zijn congestiemanagement door de netbeheerders en het toepassen van lokale en relatief kleinschalige netoplossingen.”