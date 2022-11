Meer zwemplekken in Utrecht: ‘Iedereen moet binnen 10 minuten fietsen bij een buitenzwemlocatie kunnen zijn’

De gemeente Utrecht wil dat mensen vanaf 2024 op meer plekken veilig buiten kunnen zwemmen. Daarom komt er een onderzoek naar of het water bij de Muntsluis, Amelisweerd, polder Ruijgenhoek, Veilinghaven en de Werkspoorhaven officiële zwemlocaties kunnen worden.

De plannen voor het onderzoek staan in de Visie stadswater, waar belanghebbenden vanaf vrijdag op kunnen reageren. Doel van de visie is om de het water in Utrecht beter te benutten. “Hogere temperaturen en drogere zomers vragen ook om extra inspanning om te zorgen dat iedereen veilig gebruik kan maken van het water om te varen, roeien, zwemmen, kanoën en suppen”, is te lezen in de documenten.

Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat er behoefte is aan meer buitenzwemwater in Utrecht. Door de groei van de stad, in combinatie met het warme weer, gaat die vraag naar verwachting alleen maar toenemen. Ook zorgt de warmte soms voor verminderde waterkwaliteit, waardoor op sommige plekken soms niet gezwommen kan worden.

Omzetten naar officiële locaties

De gemeente wil eerst kijken of onofficiële zwemlocaties die nu al populair zijn omgezet kunnen worden naar officiële zwemlocaties. Uiteindelijk is het doel dat iedereen binnen tien minuten fietsen bij een buitenzwemlocatie kan zijn.

Die plekken moeten dus goed bereikbaar zijn, in een veilige omgeving en met genoeg schaduwplekken. De waterkwaliteit moet goed zijn en er moeten voorzieningen zijn, zoals openbare toiletten en prullenbakken. De gemeente denkt dat locaties op zijn vroegst in 2024 naar officiële buitenzwemlocaties kunnen worden omgezet.

Reageren

In de Visie stadwater staan ook plannen voor in de verdere toekomst. Zo is het op termijn alleen nog toegestaan om emissievrij te varen op Utrechtse wateren en komt er meer ruimte voor passagiersschepen en verhuur van fluisterbootjes.

Utrechters kunnen vanaf vrijdag reageren op de plannen, die te vinden zijn op de website van de gemeente. Reageren kan tot en met 23 december. De gemeente verwacht de definitieve plannen in de zomer van 2023 af te hebben.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.