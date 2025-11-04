Tijdens een integrale controle in het centrum van Utrecht op donderdagavond 30 oktober heeft de politie meerdere aanhoudingen verricht. Er werd gecontroleerd op diverse strafbare feiten, zoals drugsbezit, belastingontduiking en verkeersdelicten. Ook zijn er auto’s in beslag genomen en zijn er verschillende bekeuringen uitgedeeld.

De actie werd uitgevoerd door de politie Stad-Utrecht in samenwerking met de Verkeerspolitie en Vreemdelingenpolitie Midden-Nederland, de gemeente Utrecht, Douane, Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee.

Tijdens de controle werd gebruikgemaakt van een ANPR-camera, een systeem dat kentekens automatisch vergelijkt met gegevens uit politie- en Belastingdienstbestanden. Wanneer een kenteken overeenkomt met een vermelding in deze bestanden, een zogenaamde ‘ANPR-hit’, wordt het voertuig gecontroleerd.

Opvallende resultaten

De controle leverde een aanzienlijk aantal resultaten op. Zo werden meerdere personen aangehouden voor het bezit en de handel in (hard)drugs. Daarnaast zijn vier auto’s in beslag genomen en werd een openstaande belastingschuld van 250.000 euro ontdekt. Ook werd een geval van uitkeringsfraude vastgesteld en is een persoon die illegaal in Nederland verbleef overgedragen aan de Vreemdelingendienst.

Verder kregen bestuurders boetes voor onder meer rijden zonder rijbewijs, door rood licht rijden en telefoongebruik achter het stuur.

Aanpak van ondermijnende criminaliteit

De controle wordt onder andere uitgevoerd om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Dit is de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld en gaat vaak om drugshandel. “Criminelen misbruiken burgers, ondernemers, diensten, instellingen en bedrijven voor hun eigen gewin en belang”, aldus de politie.

Volgens de politie opereren criminele netwerken die betrokken zijn bij de handel in (hard)drugs ook in Utrecht. De politie spreekt over een wereld van grof geweld en enorme sommen geld. “Dit ondermijnt onze samenleving, zorgt voor onveiligheid in onze straten en buurten en beïnvloedt onze gezonde lokale economie.”

Daarom willen onder andere de gemeente, politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en andere partners de ondermijnende criminaliteit verstoren. “Zo zetten we, collectief, druk op de gehele keten van crimineel geld en houden we Utrecht veilig en economisch gezond.”