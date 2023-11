‘Meerdere ambtenaren in gemeente Utrecht afgelopen jaren berispt vanwege wangedrag’

In de afgelopen drie jaar zijn er binnen de gemeente Utrecht meerdere ambtenaren berispt vanwege wangedrag en foute praktijken. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. In totaal gaat het om dertig ambtenaren over wie een melding is gedaan vanwege hun gedrag. In zeventien van de dertig gevallen bleek dat de melding gegrond was en tegen veertien ambtenaren heeft de gemeente actie ondernomen.

Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er landelijk van de 3000 meldingen meer dan 1000 meldingen gegrond zijn. Dat leidde ertoe dat ruim 900 ambtenaren in de afgelopen drie jaar berispt werden.

De gemeente Utrecht maakte voor het onderzoek openbaar hoeveel meldingen er in Utrecht zijn gedaan en wat de reden van de melding was. De veertien ambtenaren die door de gemeente zijn berispt, kwamen om uiteenlopende redenen in opspraak.

Elf ambtenaren kregen een officiële waarschuwing voor onder andere ongepaste uitlatingen in het bijzijn van collega’s, het onterecht seponeren van boetes, het niet aangeven van een (straf)ontslag bij de vorige werkgever tijdens de sollicitatie en het contant betalen van bewoners voor werkzaamheden terwijl de ambtenaar de leverancier minder betaalde. Een van deze elf medewerkers kreeg een officiële waarschuwing voor het sturen van honderden appjes, sms’jes en e-mails aan één collega in een aantal weken tijd.

Contract beëindigd en ontslag

Van drie van de veertien ambtenaren die op de vingers werden getikt resulteerde hun gedrag in het beëindigen van het contract of direct ontslag. Het contract van een ambtenaar werd beëindigd toen de medewerker roekeloos rijgedrag vertoonde en dat van een andere medewerker omdat die foutieve informatie verstrekte tijdens de sollicitatieprocedure. De medewerker die op staande voet ontslagen werd, maakte buiten werktijden gebruik van de OV-pas en “misbruik van reisfaciliteiten die gemeente biedt”.