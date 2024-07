Meerdere arrestaties bij vecht- en steekpartij op Stationsplein Utrecht Bron: regio nieuws Utrecht

De politie heeft meerdere personen gearresteerd na een vechtpartij op het Stationsplein in Utrecht waarbij ook gestoken is. Een slachtoffer is vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond rond 19.20 uur plaats. De politie heeft nog niet bekendgemaakt wat de aanleiding voor de vechtpartij was. Een traumahelikopter werd opgeroepen om medische assistentie te verlenen, maar is uiteindelijk niet geland. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

