Meerdere arrestaties in Utrecht bij wegblokkades door klimaatactivisten

Op verschillende plekken in Utrecht blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion dinsdagochtend het verkeer. Er zijn zeker zeven mensen gearresteerd.

Bij het Ledig Erf, Voorstraat, Croeselaan, Van Asch van Wijckbrug en Blauwkapelseweg gingen actievoerders op de weg zitten om het verkeer te blokkeren. Op iedere locatie was het één persoon die het verkeer tegenhield.

Hiermee wilden ze aandacht vragen voor het persoonlijke verhaal van de leden. Bij het Ledig Erf droeg de actievoerder bijvoorbeeld een bord waarop het volgende stond: “Ik ben doodsbang voor racisme en geweld tegen kwetsbare groepen door de klimaatcrisis.”

Strafbaar

De gemeente had van tevoren aangegeven dat er gedemonstreerd mocht worden, maar dan op een specifieke plek, met de juiste afspraken en zonder het verkeer te hinderen. “In Utrecht geven we maximaal ruimte aan demonstraties. Het blokkeren van de openbare weg kunnen we echter onder geen beding toegestaan.” Daar gaven de actievoerders geen gehoor aan.

Volgens de politie zijn in ieder geval zeven arrestanten meegenomen omdat ze de weg blokkeerden. “Het blokkeren van de weg is strafbaar. Het levert gevaarlijke situaties op en overlast. De arrestanten zijn meegenomen naar het bureau”, zegt een woordvoerder van de politie.

Bij het Ledig Erf blokkeerden twee personen de weg. Eén van hen werd vrij snel door een automobilist bestolen van zijn protestbord. Daardoor kon het verkeer makkelijk langs de andere actievoerder rijden, die toen ook besloot te vertrekken.

Opheldering

Eind februari werden meer dan honderd actievoerders van Extinction Rebellion gearresteerd in Utrecht. Verschillende politieke partijen vroegen daarna om opheldering bij burgemeester Sharon Dijksma.

Foto’s: Bas van Setten & Chantal Spaan