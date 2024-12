Meerdere auto’s in Utrechtse wijk Hoograven in vlammen opgegaan door brandstichting

Aan de Vronesteinlaan in Utrecht-Hoograven hebben in de nacht van zondag op maandag vier auto’s in brand gestaan. Dat komt vermoedelijk door brandstichting, zegt een woordvoerder van de politie. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Even na half 5 ‘s ochtends ontstond er brand op een parkeerplaats in Hoograven. Er zijn daarbij vier auto’s volledig of gedeeltelijk verbrand. De brandweer had de brand al snel onder controle, maar twee auto’s zijn volledig in vlammen opgegaan.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, zegt een woordvoerder van de politie.