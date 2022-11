Meerdere bekeuringen en een arrestatie na een dag in een onopvallende politieauto in Utrecht

Agenten zijn zaterdagmiddag in een onopvallende politieauto de weg opgegaan in het noorden van Utrecht. Dat resulteerde in meerdere bekeuringen en een arrestatie.

Agenten van het basisteam Utrecht Noord, waar de gebieden Overvecht, Zuilen, Ondiep, Geuzenwijk en Pijlsweerd onder vallen, schrijven over de actie op sociale media. Er zijn meerdere bestuurders op de bon geslingerd die te hard reden. Degene die het pedaal het hardst indrukte werd geklokt op 120 kilometer per uur op een weg waar 70 was toegestaan.

Een aantal van de aan de kant gezette bestuurders reed zonder rijbewijs. Eén daarvan was zelfs voor de derde keer voor dit vergrijp betrapt.

Cannabis

Op een gegeven moment zagen de agenten een automobilist die meerdere keren door rood reed. Toen het voertuig aan de kant was gezet kwam er volgens de politie een ‘flinke’ henneplucht uit de auto. “Wij hebben de bestuurder onderworpen aan de speekseltest en deze testte helaas positief op cannabis.”

De automobilist is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Vervolgens werd bloed afgenomen dat naar een laboratorium gestuurd zal worden. “Als hier een te hoge waarde uitkomt van een verdovend middel wordt er een proces verbaal opgemaakt.”

