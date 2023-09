Meerdere bomen beschadigd tijdens festivals in Park Transwijk in Utrecht; organisaties moeten schade betalen

Zowel tijdens het festival Sneeuwbal als tijdens Central Park, twee evenementen die dit jaar werden georganiseerd in Park Transwijk in Utrecht, zijn bomen beschadigd geraakt. De gemeente zegt de schade te verhalen op de organisatoren en maatregelen te nemen om dit in de toekomst te voorkomen.

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren stelde begin juli schriftelijke vragen over onder meer de schade aan het groen in Park Transwijk, die zou zijn ontstaan tijdens het festival Central Park. Daarbij werd ook gewezen op de editie van een jaar eerder, toen ook al bomen werden beschadigd.

Het college van burgemeester en wethouders zegt dat er na Central Park in 2022 door een extern bureau onderzoek is gedaan. Daaruit bleek dat zes bomen waren beschadigd tijdens op- en afbouw van het evenement. “De schade herstelt nooit helemaal, maar de wonden kunnen naar verwachting binnen enkele groeiseizoenen zichzelf afdichten, zonder extra maatregelen”, aldus het college. Er zijn destijds vanwege deze schade geen stappen ondernomen richting de organisator.

Omvergereden

Ook dit jaar zijn er weer bomen beschadigd. Zowel rond Central Park als rond het festival Sneeuwbal dat in januari plaatsvond. Na beide evenementen is weer door een extern bureau onderzoek gedaan en daaruit bleek dat rond Sneeuwbal twee bomen zijn beschadigd, waarvan één exemplaar omver is gereden.

Rond de op- en afbouwwerkzaamheden van Central Park zijn dit jaar zeven bomen beschadigd. Naast de omvergereden boom, die als verloren kan worden beschouwd, herstellen alle andere schades die dit jaar tijdens beide evenementen zijn ontstaan vanzelf.

Daarnaast blijkt dat er, los van de schades die zich boven de grond hebben voorgedaan, ook schade te zijn aan de wortels van enkele bomen. “De schade aan bomen en groen en de kosten voor herstel van de groeiplaatsen, als vastgesteld in de beide schaderapporten van de recente edities van Sneeuwbal en Central Park in 2023 […], wordt verhaald op de organisatoren”, aldus het college.

Maatregelen

Het college zegt niet over de capaciteit te beschikken om permanent toezicht te houden tijdens de op- en afbouwdagen. Daarom zijn er andere maatregelen genomen; zo moeten organisatoren aantonen hoe zij ervoor zorgen dat er geen schade ontstaat aan de bodem. Ook moeten zij een plan van aanpak maken waarin te lezen is hoe de organisatoren ‘negatieve effecten op de kwetsbare boomzones’ voorkomen. Ondanks de beperkte capaciteit zal er vanaf volgend jaar regelmatiger een boomtechnisch toezichthouder aanwezig zijn bij de werkzaamheden in het groen.

“Op die manier doen we zoveel mogelijk om de bomen te beschermen. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van schade aan bomen en/of groen, zullen wij die opnieuw verhalen op de organisator.”

Mentale gezondheid

Tot slot zegt het college in antwoord op de vraag of het überhaupt wenselijk is om een park voor minimaal tien dagen af te sluiten voor een festival van twee dagen het volgende: “Evenementen horen bij Utrecht. Ze zijn een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding voor onze inwoners en dragen bij aan de mentale gezondheid van bezoekers. […] Onder de juiste voorwaarden en met de juiste frequentie vinden we dat in parken en op andere locaties grootschalige evenementen kunnen worden gehouden.”