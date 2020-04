Brand in rieten kap van ggz-locatie Lister in Lunetten geblust

Aan de Nieuwe Houtenseweg in Lunetten heeft woensdagmiddag brand gewoed in een rieten dak. De brand is ontstaan in een woonboerderij van ggz-instelling Lister. Rond 13.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Meerdere brandweerwagens werden aan het eind van de ochtend opgeroepen voor de brand, mede omdat de waterwinning op de plek van de brand lastig is. Ook een specialist van de brandweer op het gebied van rieten daken gaat naar de locatie.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio hebben alle bewoners veilig het pand kunnen verlaten, zij zijn buiten opgevangen. Er is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio niets bekend.

Het gebouw van Lister waar de brand woedt, is een begeleid wonen-locatie voor mensen met psychische problemen en verslavingsproblematiek.

