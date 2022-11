Meerdere dagen werkzaamheden vanwege asfaltvernieuwing bij Meubelboulevard in Utrecht

De gemeente is meerdere dagen aan het werk rondom de Meubelboulevard in Utrecht. Verschillende straten rondom de Meubelboulevard krijgen namelijk een nieuwe asfaltlaag. De werkzaamheden duren een aantal dagen, verspreid over twee weken. Er wordt ’s avonds en ’s nachts gewerkt.

Verschillende straten rondom de Meubelboulevard zijn volgens de gemeente toe aan onderhoud. Het wegdek krijgt daarom een nieuwe bovenlaag asfalt. De werkzaamheden beginnen maandag en worden in fases uitgevoerd. Er wordt gewerkt tussen 20.00 en 6.00 uur.

Als eerst worden de Parallelbaan, Europalaan en Hollantlaan afgesloten. Het gaat om de rijbaan richting IKEA. De andere rijbaan van de Hollantlaan blijft wel open. Dinsdag worden de Drommedarislaan en Hollantlaan richting IKEA aan de kant van de Jysk en Leen Bakker afgesloten. Ook dan blijft andere baan van de Hollantlaan open.

De werkzaamheden gaan maandag 28 november verder, dan is de Australiëlaan dicht. 29 november wordt de Zeelantlaan afsloten en op 30 november de Vrieslantlaan. Op 1 december is de Vrieslantlaan opnieuw dicht.

Verkeer wordt tussen 20.00 en 6.00 uur met borden omgeleid. Bedrijven blijven wel bereikbaar. De gemeente laat weten dat de werkzaamheden wat overlast kunnen geven.

