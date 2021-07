Meerdere huizen beschadigd na explosie aan Alexander de Grotelaan in Utrecht

Een flat aan de Alexander de Grotelaan in het Utrechtse Kanaleneiland heeft vannacht flinke schade opgelopen door een explosie. Zeven woningen zijn ontruimd. De politie doet nader onderzoek naar de ontploffing.

In de nacht van zondag op maandag rond 2.30 uur vond er een stevige explosie plaats in de flat. Hierdoor knalde het raam uit de portiek en raakten meerdere woningen beschadigd.

Zeven gezinnen moesten hun woning verlaten. Ze zijn later ondergebracht in hotels. Het is nog niet bekend wanneer zij terug naar huis kunnen.

Explosief

De politie gaat ervan uit dat de ontploffing niet door een gaslek is ontstaan, maar dat iemand iets tot ontploffing heeft gebracht. Een deel van de omgeving is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd ingeschakeld voor nader onderzoek.

De recherche is op zoek naar personen die vannacht tussen 0.15 en 02.45 uur iets verdachts hebben gezien, of een beveiligingscamera in de omgeving hebben.