Meerdere kinderen in St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht besmet met schurft

Meerdere jonge kinderen zijn afgelopen zomer in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht besmet geraakt met schurft. Dat meldt RTL Nieuws, na met drie moeders te hebben gesproken.

De besmettingen zouden in juni en juli van dit jaar hebben plaatsgevonden. De kinderen werden in het St. Antonius Ziekenhuis opgenomen op de ‘moeder-baby-unit’ en kregen daarna last van de huidaandoening.

Volgens de moeders kwam de ziekte pas aan het einde van de zomer aan het licht, toen de kinderen al enige tijd besmet waren. Een van de kinderen zou eerst verkeerd gediagnosticeerd zijn.

Bericht

De moeders zeggen tegen RTL Nieuws het bericht over de uitbraak eerst via andere moeders te hebben vernomen. Pas op 28 september zou het ziekenhuis een brief hebben gestuurd naar een deel van de moeders die deze zomer op de betreffende afdeling opgenomen waren.

Het St. Antonius Ziekenhuis reageerde tegen RTL Nieuws op het voorval: “Het klopt dat we aan het einde van de zomer bij een patiënt in ons ziekenhuis schurft hebben vastgesteld. We hebben toen in overleg met de GGD de geldende en gebruikelijke procedures in gang gezet om te onderzoeken of het al langer in huis aanwezig was. Ook zijn direct maatregelen in gang gezet om verspreiding te voorkomen en mogelijk betrokken patiënten te informeren.”

