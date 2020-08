Meerdere meldingen van ongevraagd gewassen ramen in Utrechtse Wittevrouwen

De politie heeft de afgelopen tijd meerdere meldingen gekregen uit de Utrechtse wijk Wittevrouwen over ongevraagde gewassen ramen. Ramenwassers gingen zonder het te vragen aan de slag bij verschillende woningen en stuurden vervolgens de rekening naar de bewoners.

Inwoners uit de wijk kregen briefjes door de brievenbus van deze onbekende ‘glazenwassers’ met daarop een rekening. Het was in sommige gevallen niet eens duidelijk of de ramen überhaupt gewassen waren. In een bericht op Facebook laat de politie weten dat er in dit soort situaties sprake in van oplichting en dat de rekeningen uiteraard niet betaald hoeven te worden.

De politie laat in het bericht ook weten dat 112 gebeld kan worden, wanneer een onbekende glazenwasser aan de deur staat en op dreigende manier om geld komt vragen. Er kan ook naderhand melding worden gedaan op de website van de politie.