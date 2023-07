Meerdere politieacties in Utrecht; zwaarbewapende agenten voor meubelzaak Amsterdamsestraatweg

De politie is momenteel met verschillende acties bezig in Utrecht. Zo staan er bijvoorbeeld zwaarbewapende agenten voor het pand van een meubelzaak aan de Amsterdamsestraatweg. Waar de acties precies voor dienen is nog niet bekend.

Een woordvoerder van de politie kon alleen bevestigen dat er meerdere acties aan de gang waren en dat ze te maken hebben met een lopend onderzoek.

Voor het pand van meubelzaak Silver 11 aan de Amsterdamsestraatweg staan meerdere politieauto’s en een aantal zwaarbewapende agenten. Een raam aan de zijkant van het pand is ingeslagen. Het lijkt erop dat de politie via deze weg binnen is gekomen.

Waar de politie precies naar op zoek is, is dus nog niet bekend. De woordvoerder zei dat er woensdag meer informatie komt over de acties.