Meerdere slachtoffers bij vechtpartij in Utrechtse binnenstad

In de Utrechtse binnenstad zijn donderdagavond meerdere mensen met elkaar op de vuist gegaan. De politie is nu op zoek naar slachtoffers en getuigen van de vechtpartij.

Het incident vond donderdagavond rond 22.00 uur plaats op de Ganzenmarkt in het centrum van Utrecht. Hoe de vechtpartij is ontstaan is niet bekend. De politie heeft uiteindelijk één persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats gearresteerd.

Wel is duidelijk dat er meerdere mensen bij betrokken waren en er ook sprake is van meerdere slachtoffers. De politie wil graag met deze laatste groep in contact komen. Ook worden getuigen opgeroepen zich te melden.