Meerdere stadionverboden voor aanhangers FC Utrecht: ‘De maat is vol’

Meerdere personen die zich tijdens de afgelopen twee wedstrijden van FC Utrecht hebben misdragen, hebben een stadionverbod gekregen. Een toeschouwer die vuurwerk op het veld zou hebben gegooid wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. Volgens algemeen directeur Thijs van Es is ‘de maat vol’.

Toen FC Utrecht vrijdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard speelde, werd vanuit het bezoekersvak vuurwerk op het veld gegooid, onder meer in de richting van een speler van FC Utrecht. Er zijn nu vijf mensen in beeld die vuurwerk zouden hebben afgestoken en één persoon die deze actie zou hebben gefaciliteerd. Zij worden volgens FC Utrecht ‘geïdentificeerd’ en vervolgens aangemeld voor een stadionverbod.

Daarnaast is er ook een supporter van FC Utrecht in beeld die tijdens deze wedstrijd bier op het veld gooide. Ook deze persoon krijgt een stadionverbod.

Ajax

Ongeveer een week voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard speelde FC Utrecht in de Galgenwaard tegen Ajax. Er was na dit duel al iemand opgepakt die vuurwerk op het veld zou hebben gegooid. Deze persoon wordt vervolgd door het OM. Daarnaast werden er drie anderen gearresteerd die zich zouden hebben misdragen na afloop van de wedstrijd.

Vier andere aanhangers van FC Utrecht hebben een stadionverbod gekregen vanwege discriminerende spreekkoren. Tijdens de wedstrijd werden richting Ajax-speler Brian Brobbey oerwoudgeluiden gemaakt. De vier aanhangers zijn door FC Utrecht aangemeld bij de KNVB voor een landelijk stadionverbod. Tot slot heeft een persoon die na afloop van deze wedstrijd het veld opliep ook een stadionverbod gekregen.

Excuses

Thijs van Es spreekt van een ‘opsomming waarvoor wij ons schamen’. Aan de mensen, waaronder de spelers, die zich de afgelopen twee wedstrijden niet veilig hebben gevoeld biedt de algemeen directeur zijn excuses aan. “Een wedstrijd van FC Utrecht, uit en thuis, zou een uitje moeten zijn voor iedereen en een plek waar íedereen zich welkom zou moeten voelen. Dat is het niet geweest afgelopen twee wedstrijden, waarvoor wij onze excuses aanbieden aan eenieder die zich niet welkom of veilig heeft gevoeld, waaronder een van onze spelers. De maat is vol. Er is een grens bereikt en overschreden, we zijn dit gedrag zat. Deze raddraaiers willen en gaan we weren, dit heeft niets met support te maken.”