Meerdere Utrechtse politie-eenheden rukken uit voor vrouw met nepvuurwapen

Een automobilist is maandag in Utrecht aangehouden omdat ze een nepvuurwapen in haar auto had. Meerdere politie-eenheden rukten uit omdat in eerste instantie niet duidelijk was dat het wapen nep was.

Een getuige zag maandag dat de bestuurder van een voertuig een voorwerp in haar hand hield dat leek op een vuurwapen. Hierop werd direct de politie gealarmeerd.

Een motoragent zag het voertuig even later rijden en riep de hulp in van collega’s. Meerdere Utrechtse eenheden kwamen hierop in actie en hielden het voertuig aan.

BTGV

Bij het arresteren van de vrouw werd gebruikgemaakt van de zogenoemde Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV). Agenten benaderen de verdachte hierbij met gericht en geladen vuurwapen. De vrouw is uiteindelijk op een veilige manier gearresteerd.

In het voertuig werd een nepvuurwapen gevonden dat volgens de politie gelijkenissen had met een echt vuurwapen. Ook het bezit van zo’n wapen is strafbaar en de vrouw is dan ook meegenomen naar het bureau. Het nepvuurwapen is in beslag genomen.