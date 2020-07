Verschillende vrouwelijke bewoners van het studentencomplex aan de Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht zijn de afgelopen periode lastiggevallen. Op 16 juli is één van de studentes zelfs aangerand.

De aanranding vond plaats tussen 01.00 uur en 01.30 uur op het Keerkringplein in de Utrechtse wijk Sterrenwijk. Dit incident wordt momenteel onderzocht door de politie.

Daarnaast zouden andere vrouwelijke bewoners ook zijn lastiggevallen. In een wijkbericht van de gemeente Utrecht is te lezen dat zij onder andere op een seksuele manier worden aangesproken. “De politie onderzoekt of het om dezelfde verdachte gaat en is extra alert in het gebied.”

Tot slot wordt in het wijkbericht opgeroepen om overlast altijd te blijven melden. “Onthoud het signalement goed, maak zo mogelijk foto’s of videobeelden. […] Wij raden aan om alert te zijn en geen vreemden toegang te geven via een centrale voordeur. Bel bij verdachte situaties 112.”