Meerdere woningen ontruimd bij brand in appartementencomplex in Utrecht

Bij een brand in een appartementencomplex aan de Pagodedreef in Utrecht zijn dinsdagavond tien woningen ontruimd. Twaalf bewoners zijn vanwege klachten nagekeken door ambulancepersoneel en twee van deze bewoners zijn meegenomen naar het ziekenhuis.

De brand werd rond 21.40 uur ontdekt in het portiek van de flat in de Utrechtse wijk Overvecht. Meerdere brandweereenheden rukten uit om het vuur te bestrijden en ook spoedden verschillende ambulances zich naar de plek van het incident.

Ondanks dat de brandweer het vuur snel onder controle had, werden in totaal tien appartementen ontruimd en twaalf mensen nagekeken door ambulancepersoneel. Twee van hen werden voor extra controle meegenomen naar het ziekenhuis.

De brandweer is daarna nog een tijdje bezig geweest met het ventileren van het complex. Hoe de brand in het portiek is ontstaan is niet bekend.