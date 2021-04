Meerdere woningen ontruimd vanwege brand in flat in Utrechtse wijk Overvecht

Meerdere woningen in de Utrechtse wijk Overvecht zijn zaterdagavond ontruimd vanwege een brand op de derde verdieping. Om nog onbekende oorzaak was een bankstel in brand gevlogen.

Rond 22.15 uur kwam de eerste melding binnen bij de brandweer. Het ging om een brand in een flat op de derde verdieping aan de Taagdreef in Overvecht. Al snel werd opgeschaald naar een ‘middelbrand’ en rukten er meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Ook werden de omliggende woningen ontruimd.

Iets voor 23.00 uur liet Veiligheidsregio Utrecht via Twitter weten dat het sein brandmeester was gegeven. In hetzelfde bericht werd gezegd dat vier woningen, inclusief het huis waar de brand uitbrak, zijn ontruimd. Wanneer de bewoners weer terug konden naar hun woning is niet bekend.