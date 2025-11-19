Meerderheid in gemeenteraad wil dat vuurtorenmaker naar Texel gaat

Nog voor de Sint op Texel was aangekomen, heeft de gemeenteraad in Utrecht een motie aangenomen. Want hoewel de toren in Utrecht is gerenoveerd, ging er op Texel iets verkeerd. De lamp van de vuurtoren had pech, dus hoe vindt de Sint nu de weg?

“Het sinterklaasfeest moet altijd doorgaan. Neem daarom a.u.b. de volgende motie aan.” In Utrecht loopt menig knappe kop, dus de raad droeg het college op “een vuurtorenmaker naar Texel te sturen, en deze desnoods extern in te huren”.

Zo schreven Utrechts Stadsbelang en LINK. Er werd over gestemd, en de meerderheid was flink. Bijna de hele raad was voor, dus normaal gesproken geeft het college dan gehoor.

Maar dat is niet meer nodig; plots was het overbodig. De Sint kreeg voor zijn bezoek hulp uit onverwachte hoek. Een zeehond wees de weg, misschien is het die uit Utereg! Want die voelde zich hier zo thuis, en bracht Sint ook naar de Weerdsluis.