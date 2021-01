Meerderheid Tweede Kamer voor avondklok vanaf 21.00 uur

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het invoeren van een landelijke avondklok vanaf 21.00 uur. Gisteren presenteerde het kabinet het plan om de avondklok vanaf 20.30 uur te laten gelden.



Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Het hoofdonderwerp was de avondklok. D66 diende een motie in voor het uitstellen van de aanvangstijd met een half uur. Deze motie kreeg steun van de VVD, CDA, ChristenUnie, SP en 50Plus. Daarmee is een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander van de avondklok.

Eerder vandaag zei demissionair premier Mark Rutte dat de avondklok mogelijk ‘ietsje later’ kan ingaan dan 20.30, maar niet later dan 21.00 uur.

Naar verwachting gaat hij mee in de wens van de andere partijen en wordt de ingang van de avond een half uur later. Het lijkt er nu op dat de avondklok vanaf zaterdag om 21.00 uur ingaat.