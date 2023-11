Meerderheid Utrechtse gemeenteraad steunt motie voor aansluiten bij oproep tot staakt het vuren in Gaza en Israël

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met het aansluiten bij de internationale oproep tot een staakt het vuren in Gaza en Israël. De motie hierover leidde donderdag tot flink wat discussie in de raad. Verschillende partijen, en ook burgemeester Sharon Dijksma, vroegen de indieners om de motie in te trekken. Uiteindelijk werd er toch over gestemd.

GroenLink, PvdA, Volt, PvdD, ChristenUnie, Student&Starter, DENK, EenUtrecht en D66 dienden de motie in.

“Bij al dat leed dat er is, lijkt het misschien nietig wat wij hier doen op die paar vierkante kilometer die we hier in de stad zijn, maar toch doet dat ertoe”, zei Julia Kleinrensink van GroenLinks. “En proberen we hier in deze zaal en in de stad met elkaar het juiste te doen. Om de hoop niet te verliezen, om te zorgen dat Utrecht een stad is waar we verbondenheid met elkaar vinden.”

‘Voor de bühne’

Jantine Zwinkels (CDA) noemt het conflict en het leed ook vreselijk, maar vindt dat de Utrechtse gemeenteraad geen plek is voor een motie als deze. Volgens haar horen dit soort moties thuis in de Tweede Kamer. CDA vroeg dan ook of “deze motie voor de bühne” kon worden ingetrokken.

Volgens Kleinrensink is de motie niet bedoeld om het debat verder te polariseren, “maar om vooral ook te kijken hoe we ervoor zorgen dat we die steun uitspreken, een stem geven aan de pijn die er is in de stad en tegelijkertijd ook om de steun uit te spreken richting de burgemeester voor de stappen die er gemaakt worden. […].”

Voor het blok

De VVD voelt volgens Marijn de Pagter “hetzelfde ongemak” als onder meer het CDA. “De gemeenteraad gaat niet over buitenlandse zaken en dus ook niet over dit internationale conflict. We zien dat het conflict tot allerlei gevoelens in de stad leidt en zijn ontzettend blij met het werk dat onze burgemeester doet om de verbinding te zoeken in de stad met alle mensen die door het conflict worden geraakt.”

Volgens De Pagter werkt de motie niet verbindend, maar polariserend. “Daarom balen we er echt van dat de raad voor het blok wordt gezet, terwijl de burgemeester vanmiddag een duidelijke oproep deed om deze motie in te trekken.”

‘Allemaal voor vrede’

Burgemeester Dijksma zei te snappen dat, ook gezien de vele indieners van de motie, de gemeenteraad van zich wil laten horen. “Maar volgens mij kunnen we elkaar vinden als we zouden vaststellen dat er niemand in deze zaal is die niet liever gisteren dan vandaag vrede zou willen. We zijn toch samen allemaal voor vrede? Dat daar ook dingen voor nodig zijn in de politiek, dat zien we ook, maar dat is misschien niet aan ons om dat uit te spreken.”

Volgens Dijksma zou de oproep tot vrede iets moeten zijn wat Utrecht en de gehele gemeenteraad zou kunnen doen. “En daarmee hoop ik eigenlijk ook u in overweging te geven om niet elkaar de nieren te proeven door vanavond een motie in stemming te brengen. Ik zou dat wijs vinden als u dat niet doet. […].”

Neutraal blijven

Utrecht Solidair sloot zich aan bij de oproep het CDA. “Nu ga je juist het conflict in de raad brengen.” Yvonne Hessel: “De pijn in Utrecht los je niet op deze manier op. We hebben geen enkele invloed op de problemen die op dit moment spelen. […].” Het is volgens haar belangrijk om “totaal neutraal” te blijven.

BIJ1 is niet een van de indieners van de motie, vanwege de bewoording, maar stond erachter zich aan te sluiten bij de oproep. “Ik wil bewondering uitspreken dat jullie hiervoor je nek uitsteken”, zegt fractievoorzitter Stevie Scholten.

Uiteindelijk volgde er gisteravond toch een stemming. De VVD tegen, net als Stadsbelang Utrecht en het CDA. UtrechtNu! en Utrecht Solidair stemden niet.