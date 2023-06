Meerderheid Utrechtse raad stemt in met voorstel om leegstandsverordening in te voeren

De gemeente Utrecht gaat maatregelen nemen om de leegstand van woningen in de stad aan te pakken. Een van de maatregelen die het college van burgemeester en wethouders voorstelde is het invoeren van de zogenoemde leegstandsverordening. Wie zich hier niet aan houdt riskeert een boete die kan oplopen tot 5000 euro.

Er staan in Utrecht zo’n 1590 woningen langdurig leeg en dat aantal is de afgelopen jaren gegroeid. Dat is volgens de gemeente niet uit te leggen in tijden van woningnood. “Met de huidige woningnood kunnen we niet accepteren dat woningen langdurig onbewoond blijven”, zo liet wethouder Dennis de Vries eerder weten. “Deze maatregel moet ervoor zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden. Ook geven we hiermee een signaal af aan eigenaren om zo snel mogelijk weer een nieuwe bewoner te vinden. Als dat niet lukt, gaat de gemeente helpen.”

Boete

Daarom is er gewerkt aan een zogenoemde leegstandsverordening, een plan met regels om langdurige leegstand van woningen tegen te gaan. Met de leegstandsverordening gaat Utrecht woningeigenaren verplichten om een melding te doen als een woning langer dan zes maanden leegstaat. Wie dit niet doet, riskeert een boete tussen de 2800 en 5000 euro. Na de melding gaan de gemeente en de woningeigenaar in gesprek om de woning zo snel mogelijk weer in gebruik te nemen.

Als dit na twaalf maanden nog steeds niet is gelukt, kan de gemeente een gebruiker voordragen. De eigenaar van de leegstaande woning is dan verplicht om een overeenkomst aan te bieden aan de gebruiker die de gemeente heeft voorgedragen.

Meerderheid

Het voorstel werd donderdag besproken tijdens de raadsvergadering. De lokale fractie van VVD kwam met een voorstel om per leegstaande woning te kijken of er sprake is van verklaarbare leegstand of niet en indien het verklaarbaar is, om enige coulance te hanteren.

Ook stelde de VVD voor om vooral te handhaven op panden die langdurig leegstaan en waarvan de eigenaar geen medewerking verleent om een invulling te geven aan het pand. Een ruime meerderheid van de partijen was het niet eens met het voorstel en dus is de motie niet aangenomen.

Tweede woning

In het raadsvoorstel van het Utrechtse college werd echter een uitzondering in de leegstandsverordening gemaakt voor tweede woningen. Het college liet weten dat er een meldplicht voor tweede woningen wordt ingevoerd, maar volgens enkele lokale fracties is het niet duidelijk wanneer een tweede huis is toegestaan en wanneer niet. Ook zou de meldplicht alleen zorgen voor inzicht en niet voor handhaving.

Daarom droegen de lokale fracties van PvdA, Utrecht Solidair, BIJ1 en GroenLinks het college op om duidelijkheid te creëren over hoe de leegstandsverordening van toepassing is op een tweede woning. “Laat het tweede huis geen geitenpaadje worden”, aldus Rick van der Zweth namens PvdA. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met dit voorstel.

In werking treden

Buiten PVV, Stadsbelang Utrecht en VVD, stemden alle overige lokale fracties donderdag in met het raadsvoorstel en dus gaat het plan van het Utrechtse college om de leegstandsverordening in te voeren door.

De verordening treedt per 1 oktober 2023 in werking. De regels gelden niet voor corporatiewoningen.