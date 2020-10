‘Meerderheid van Utrechters kan niet binnen 48 uur getest worden’

De meerderheid van de Utrechters die klachten heeft kan nu niet binnen 48 uur terecht bij een teststraat. Dat liet wethouder Eelco Eerenberg donderdagavond weten op vragen van de raad. De GGD Utrecht is wel flink aan het opschalen.

“Testen, testen, testen is essentieel om het virus te bestrijden”, zei wethouder Eerenberg donderdagavond. De testcapaciteit ligt al langer onder een vergrootglas. Deze week is de GGD in Utrecht flink aan het opschalen. Dat is nodig want de meeste bewoners met klachten kunnen niet binnen 48 uur terecht.

Er wordt dan nu ook ‘heel, heel hard gewerkt’ om te zorgen dat het testen beter gaat. De GGD regio Utrecht heeft afgelopen week de capaciteit al kunnen opschalen van 3000 tests naar 3700. Als de planning verder goed gaat moet dat aantal aanstaande maandag gegroeid zijn naar 4500.

Opgave

Volgens de wethouder is het een grote logistieke opgave en die ligt niet alleen bij de GGD. Het aantal laboratoriumplaatsen is namelijk flink opgeschroefd, tot zo’n 60 in totaal. Dat opschroeven vraagt weer om verschillende werkwijzen. Dat heeft enkele dagen regeltijd nodig.

Hoewel nu de meerderheid van de Utrechters niet binnen 48 uur een test kan krijgen bij een locatie in de regio, gaat dat met het opschalen wel verbeteren. Hoe dit precies gaat uitpakken zal komende tijd duidelijk moeten worden.