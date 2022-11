Meerderheid van Utrechtse gemeenteraad wil controversiële personen uit koloniaal verleden uit straatbeeld verwijderen

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met een motie om onderzoek te doen naar het verwijderen van beelden, gedenktekens en straatnamen die verwijzen naar controversiële personen uit het koloniale verleden.

Het college moet samen met omwonenden en andere belanghebbenden gaan inventariseren wat er voor nodig is om deze verwijzingen uit het Utrechtse straatbeeld te laten verdwijnen. Nu zijn er nog vele verwijzingen naar controversiële personen uit het verleden.

“Controversiële personen uit het koloniale verleden, die verantwoordelijk zijn voor duizenden doden, onder wie de voorouders van veel Nederlanders, moeten niet geëerd worden”, zo schrijven verschillende Utrechtse partijen in de motie. Daarbij stelt de motie dat er ‘betere middelen en methoden’ zijn om het Nederlandse koloniale verleden te herinneren en onderwijzen.

De motie werd na een stemming door de gemeenteraad aangenomen. BIJ1, ChristenUnie, DENK, EenUtrecht, GroenLinks, PvdA, Student & Starter en Utrecht Solidair stemden voor. Tegen stemden CDA, D66, Partij voor de Dieren, Partij voor de Vrijheid, Stadsbelang Utrecht en VVD. Bij Volt stemden twee raadsleden voor en één tegen.

De gemeente gaat eerst onderzoek doen. De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 met de raad worden gedeeld.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.