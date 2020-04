Meeste Utrechters vierden Koningsdag als Woningsdag

Volgens de gemeente hebben de meeste Utrechters Koningsdag in en rond het huis gevierd. Wel nam de drukte in de parken toe en daarom is aan bezoekers van Park Oog in Al op een gegeven moment gevraagd weg te gaan.

De gemeente Utrecht zegt dat het jammer is dat Koningsdag dit jaar op een ingetogen manier gevierd moet worden. Ondanks de coronamaatregelen is er volgens de gemeente toch op een positieve manier kleur gegeven aan de dag.

Wel waren er zorgen over de drukte in de Utrechtse parken. Op een gegeven moment is daarom besloten om Park Oog in Al te ontruimen. Alle bezoekers werden verzocht weg te gaan. Ook de andere parken waren druk, maar daar leek de situatie nog houdbaar.

Positief

Al met al spreekt de gemeente over een positief beeld van de dag. De meeste Utrechters hebben Koningsdag voornamelijk in en rond huis gevierd.

Vanwege het coronavirus waren de gebruikelijke koningsdagevenementen afgelast. Wel zijn er een aantal alternatieven georganiseerd. Zo zongen meerdere Utrechters maandagochtend mee met het Wilhelmus.