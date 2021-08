Meeste verkeersgewonden in Utrecht zijn fietsers; snor- en bromfietsers oververtegenwoordigd

Dertig procent van de mensen die gewond raken in het Utrechtse verkeer, zijn fietsers. De fiets is daarmee het vervoersmiddel met de meeste gewonden, blijkt uit een nieuwe verkeersrapportage van de gemeente Utrecht. Toch zijn het de snor- en bromfietsers die oververtegenwoordigd zijn in het aantal gewonden.

De gemeente deed onderzoek naar de verkeersveiligheid in Utrecht in de eerste helft van dit jaar. In het rapport komt bijvoorbeeld aan bod hoeveel gewonden er zijn gevallen en welk vervoersmiddel zij gebruikten. Daaruit blijkt dus dat de meeste gewonden dit jaar tot nu toe fietsers waren. Opvallend is dat niet, aangezien 28 procent van de verplaatsingen in Utrecht op de fiets is.

Het aantal gewonde snor- en bromfietsers valt wel op. Van alle gewonden in Utrecht is 27 procent snor- of bromfietser, terwijl deze groep maar verantwoordelijk is voor een klein aandeel (minder dan 3 procent) van de verplaatsingen in Utrecht. Brom- en snorfietsers zijn volgens de gemeente dan ook oververtegenwoordigd in het aantal gewonden. Vooral in de leeftijdsgroep 16 – 22 jaar vallen veel gewonden, blijkt uit het rapport.

Top-15 van locaties

In het onderzoek komen ook locaties waar veel ongelukken gebeuren aan bod, Op basis van het aantal en de ernst van verkeersongevallen maakt de gemeente een overzicht van zogenoemde VOC’s, VerkeersOngevallenConcentraties. Het overzicht is gebaseerd op cijfers van de afgelopen drie jaar (1 juli 2018 tot 1 juli 2021).

Uit het overzicht blijkt dat de meeste ongevallen gebeuren in de omgeving Balistraat, Borneostraat, Damstraat, Javastraat, Kanaalstraat, Lombokstraat, Riouwstraat, Sumatrastraat. Daar gebeurden achttien ongelukken met alleen schade en vier ongelukken waarbij een gewonde viel. Ook op de Constant Ezerijstraat, Hooft Graaflandstraat en ’t Goylaan gaat het relatief vaak mis; zestien ongevallen met alleen schade en vijf met gewonden.

Nieuw en weggevallen

Vijf locaties zijn nieuw in de lijst met locaties waar veel ongelukken gebeuren. Het gaat om de omgeving Lange Viestraat, tussen Sint-Jacobsstraat en Oudegracht, de Socratesbrug en Socrateslaan, de Einsteindreef en Seinedreef, de Plompetorengracht en Voorstraat en het Lucasbolwerk en de Nobelstraat (zie onderstaande tabel).

Zes locaties zijn weggevallen uit de top-15: Janskerkhof en Korte Jansstraat, Amsterdamsestraatweg, Berkstraat en Herenweg, 24 Oktoberplein, Beneluxlaan en Pijperlaan, Catharijnesingel, Daalsesingel, HOV-Vredenburgbaan, Leidseveer en Smakkelaarsveld, Hollandse Toren, Lange Viestraat, Sint-Jacobsstraat en Vredenburg en om de omgeving van de Antonius Matthaeuslaan, Kardinaal de Jongweg en Mr. Tripkade.

In de komende DUIC krant lees je meer over de verkeersveiligheid in Utrecht en de maatregelen die de gemeente neemt om die te verbeteren.