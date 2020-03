Meet the Professor gaat door via een livestream; Eerste gast van het RIVM

De Universiteit Utrecht gaat livestreams uitzenden waarbij basisschoolkinderen vragen kunnen stellen aan professoren. Dit wordt gedaan in plaats van het project Meet the Professor, dat eigenlijk in maart plaats had moeten vinden. Het doel is wetenschap toegankelijker te maken voor basisscholen, om zo talenten van kinderen te stimuleren.

De livestreams zijn bedoeld voor de kinderen uit groep 6 t/m 8, maar iedereen is verder welkom. De livestreams vinden vanaf deze week iedere woensdagochtend om 11.00 uur plaats op het Youtube-kanaal van het wetenschapsknooppunt.

De eerste gast is prof. dr. Debby van Baarle. Zij is onderzoeker bij het RIVM, gespecialiseerd in infectieziekten en vaccinatiestrategieën. DUIC ging al eens mee met professoren tijdens Meet the Professor.

Naast de livestreams op Youtube, wordt ook iedere dinsdag en donderdag om 10.00 uur een video van een student geupload. Hierin zal een student telkens iets vertellen over zijn of haar studie.

Ook wordt er een kleine opdracht gegeven, die kinderen zelf in hun huis of tuin kunnen uitvoeren. Deze video’s zijn te vinden op de website.