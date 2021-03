Mega-operatie in Jaarbeurs gaat door: stemmen tellen op kandidaatniveau Foto's: Robert Oosterbroek

Hoewel 98 procent van alle stemmen al geteld is, gaat het werk in de Jaarbeurs in Utrecht nog de hele dag door. Na het tellen op partijniveau wordt er vandaag nog geteld op kandidaatniveau. Een mega-operatie waar ruim 500 mensen bij meehelpen.

D66 is de grote winnaar in Utrecht, maar op welke personen hebben de inwoners van de gemeente allemaal gesteld? Dat moet nog duidelijk worden. Tekst gaat verder onder afbeelding Vanwege de coronamaatregelen wordt dit jaar voor het eerst zo massaal geteld in de Jaarbeurs. Hier is alle ruimte om alles veilig te laten verlopen. Honderden mensen zitten aan tafels waar alle stembussen leeggehaald worden om de stemmen te tellen. In de hallen lopen en zitten mensen met verschillende kleuren t-shirts. De witte t-shirts zijn de tafeltellers, de groene shirts zijn de tafelcontroleurs, de witte t-shirts met een groen hesjes zijn de tafelleiders en de oranje t-shirts halen en brengen de stembussen naar de tafels. Tekst gaat verder onder afbeelding Als er een foutje wordt gevonden steekt de tafelleider een rood vlaggetje omhoog en komt de tafelcontroleur langs om te kijken wat er mis is. Alle informatie en de uiteindelijke uitslag worden ingevuld op proces-verbalen, die worden weer verzameld waarna de definitieve uitslag bekend moet worden. Dat gaat nog de hele dag duren.

