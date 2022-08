Persoon gewond na schietpartij in Julianapark in Utrecht

Verschillende hulpdiensten zijn dinsdagavond druk met een melding van een schietpartij in het Julianapark in Utrecht. Het schietincident zou rond 20.50 uur hebben plaatsgevonden. Er is onder meer een traumahelikopter geland in het park en twee politiehelikopters zijn ingezet bij het incident. Er is volgens de politie een persoon gewond geraakt die naar het ziekenhuis is gebracht.



Een getuige meldt vier mogelijke schoten gehoord te hebben. “Er werd geschreeuwd om een ambulance en ik zag iemand op de grond liggen”, laat de getuige aan DUIC weten. Het slachtoffer zou in zijn been zijn geraakt. De getuige beschrijft verder dat er geen paniek was in het park waar tientallen mensen aanwezig waren.

De politie is dinsdagavond bezig met een uitgebreid onderzoek. Een deel van het park en de Amsterdamsestraatweg is afgesloten. Ook wordt nog gezocht naar een of meerdere verdachten. De politie roept getuigen op zich te melden.

Er is in ieder geval één slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Bij de politie staat een man geboeid met zijn armen op de rug. Een deel aan de noordkant van het Julianapark is afgesloten. Omstanders zeggen meerdere schoten te hebben gehoord. https://t.co/s5IYjVdroc — Koen Laureij (@KoenLaureij) August 16, 2022